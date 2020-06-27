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Общество

«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

18:27 суббота, 27 июня 2020
«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

фото © Фокус

Пользователи социальных сетей опубликовали видео нашествия насекомых в селе Оленевка Черноморского района Крыма.

Об этом сообщает «ЧП Севастополь» в Instagram.

По словам очевидцев, они не видели такого ранее.

«Кто там в Оленевку хотел приехать? Нашествие мошек. Даже в том году такого не было. Такое ощущение, как-будто снег падает из мошек», — сказала пользователь социальных сетей.

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