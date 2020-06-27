«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

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Пользователи социальных сетей опубликовали видео нашествия насекомых в селе Оленевка Черноморского района Крыма.

Об этом сообщает «ЧП Севастополь» в Instagram.

По словам очевидцев, они не видели такого ранее.

«Кто там в Оленевку хотел приехать? Нашествие мошек. Даже в том году такого не было. Такое ощущение, как-будто снег падает из мошек», — сказала пользователь социальных сетей.

https://vesti-k.ru/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-27-at-15.51.44.mp4

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