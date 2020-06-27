Общество
«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые
фото © Фокус
Пользователи социальных сетей опубликовали видео нашествия насекомых в селе Оленевка Черноморского района Крыма.
Об этом сообщает «ЧП Севастополь» в Instagram.
По словам очевидцев, они не видели такого ранее.
«Кто там в Оленевку хотел приехать? Нашествие мошек. Даже в том году такого не было. Такое ощущение, как-будто снег падает из мошек», — сказала пользователь социальных сетей.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 26 июня. Сегодня, 26 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Без пяти минут сенсация: в Крыму змеи устроили «морской парад». 24 июня неподалеку от поселка Окуневка в Черноморском районе Крыма наблюдали необычное явление – в течение нескольких часов вдоль побережья небольшими группами по морю плыли змеи.
Какой сегодня праздник 25 июня. Сегодня, 25 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 24 июня. Сегодня, 24 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Бывший директор «Массандры»: Я принципиально не пробую вино из Крыма
Легендарный винзавод «Массандра» – это почти четыре тысячи гектаров виноградников от Судака до Фороса. Самое именитое вино завода – мускат белый «Красного Камня» – дважды признано лучшим вином на международных конкурсах.
«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые
Пользователи социальных сетей опубликовали видео нашествия насекомых в селе Оленевка Черноморского района Крыма.
В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе видео
Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.
В Крыму вводится специальный налоговый режим
Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.
24 июня
В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.