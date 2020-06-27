Джамала снялась в фильме Netflix с голливудскими актерами

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала снялась в фильме «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), который вышел на стриминговой платформе Netflix.

Об этом певица сообщила в Instagram.

«На съемках меня впечатлило все, начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном», – поделилась Джамала.

«Евровидение: История огненной саги» – американский комедийный фильм, снятый Дэвидом Добкиным по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла. Главные роли исполнили Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. Фильм повествует об исландских певцах, Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир, которым представился шанс представить свою страну на «Евровидение». Фильм вышел на Netflix 26 июня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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