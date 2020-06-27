Бывший директор «Массандры»: Я принципиально не пробую вино из Крыма

фото © Крым.реалии

Легендарный винзавод «Массандра» – это почти четыре тысячи гектаров виноградников от Судака до Фороса. Самое именитое вино завода – мускат белый «Красного Камня» – дважды признано лучшим вином на международных конкурсах.

Журналисты встретились с бывшим руководителем «Массандры» Николаем Бойко, который сегодня проживает в Одессе. Прежний директор «Массандры» поделился своим мнением о ключевых событиях, которые происходят с винзаводом на полуострове.

– Как вы сегодня переживаете разлуку с «Массандрой»?

– Что такое удар? Что такое шок? Что такое потрясение? Все вот как-то так было. В «Массандре» я отработал почти сорок лет. Прошел ступени от главного агронома, директора рядового хозяйства, директора совхоз-завода к должности генерального директора, на которой был почти тридцать лет, с 1987-го по 2015-й год. Думаю, этот рекорд уже никто не повторит. Мне было очень тяжело расставаться, хотя я знал, что когда-то это придется сделать. Смягчающим моментом может было то, что я уже семь лет на пенсии работал.

– Как вы относитесь, будучи виноделом и менеджером, к передаче «Массандры» в частные руки?

– Я начну ответ с того, что у меня информации об этом событии столько же, сколько и у вас. Нет других источников, чтобы я мог конкретно говорить об условиях приватизации. Могу сказать, что земля «Массандры» – это прибрежная зона в 186 квадратных километров над Черным морем – от Судака до Фороса – практически всегда была раздражающим фактором для многих богатых людей, которые по-другому смотрят на виноградарство и виноделие. И это было практически при всех президентах, при которых мы жили, но ни один из них не дал отмашку, чтобы идти по этому пути.

– Были чиновники, достаточно высокие, и в Крыму, и в Киеве, которые ходили с этими предложениями и к Виктору Ющенко, и к Леониду Кучме. Президенты отмахивались от этого, потому что другой у них совершенно был менталитет, другие понятия. Если мы возьмем сегодня четыре тысячи гектаров виноградника – это четыреста тысяч соток. А сотка в Крыму стоила и 10 тысяч долларов, и 20, 25 и 50. Поэтому цифры, которые там крутятся – абсолютно другого порядка.

Однажды, в 2000-ых специалисты Рескомзема Крыма делали оценку земли в Крыму. Стоимость виноградников «Массандры» была оценена в 6,3 миллиарда евро. Это не оборудованная, не обустроенная земля. Аргумент, который выдвигали перед Леонидом Даниловичем: «Дайте нам 46 гектаров виноградников, и мы построим Монте-Карло. Здесь будет семизвездный отель, здесь будут игры, здесь будет все и мы озолотим Украину». Но он не пошел на это.

– Как на Ваш взгляд повлияли санкции на работу предприятия?

– Санкции, конечно же, усложнили работу. Иногда мы отправляли до 65% продукции в 19-20 стран мира. Это было трудно, но интересно. И тогда никаких санкций, никаких проблем ограничительных не существовало. Я, думаю, сегодня все намного сложнее стало.

– ​Но ведь санкции не могут повлиять на производство вина? Земля та же, растет тот же виноград.

– Смотря какую задачу поставить. Если вам надо сделать сухое вино, вам достаточно того, чтобы в винограде было 19-20% сахара. Тогда каждый процент из сахара винограда даст нам 0,6% алкоголя и вы получите 11,5-12% крепости и все – у вас сухое вино. Если вам нужно десертное вино – мускат белый «Красного Камня» или мускат белый «Ливадия», еще более редкое, тогда будьте добры – терпите, ухаживайте за виноградом до тех пор, пока он не накопит от 20 до 32% сахара. Но с каждым процентом сахара, который накапливается в винограде, вы теряете влагу. И тут необходимо постоянно балансировать, чего же мы хотим. Не все могут позволить себе и по ментальности, и по пониманию, и по экономике держать виноград до такого состояния – 29-30% сахара. Из такого винограда будут делать шедевры типа мускат белый «Красного Камня». А зачем? Ведь можно до 20% додержать и сделать сухое, продать его и вот так вот намного быстрее все сделать.

– ​На Ваш взгляд, изменилось ли качество вина, которое производят в Крыму?

– Я принципиально не пробую это вино. Когда мы готовились к винной дегустации, неожиданно мне позвонили, сказали: «Вы знаете, что крымская «Массандра» тоже сегодня присутствует на украинском рынке? Как Вы к этому относитесь?» Не могу комментировать это. Но в интернете гуляет информация, что вы можете заказать и приобрести здесь именно массандровскую продукцию.

Когда-то после тяжелого дня мой друг из Крыма решил расслабиться немного, купил пару тройку бутылок «Массандры» и, конечно же, вылил все это в канализацию. Он сказал, что меняет свои взгляды на продукцию и качество «Массандры».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

С понедельника в Крыму открылись 95 процентов предприятий. Стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике.

В мае в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб. В мае текущего года уровень инфляции на продтовары в Крыму ниже среднего уровня по Южному федеральному округу.

Крымскому общепиту рассказали как надо работать в новых реалиях. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

В Крыму восстановлена работа 85 процентов предприятий. Ленинградская, Томская области и Крым стали лидерами среди регионов РФ по количеству предприятий, чья деятельность восстановлена после снятия ограничений в связи с пандемией.