Происшествия
Авиация МЧС ищет в Черном море двух человек на матрасе
В Краснодарском крае под Анапой сотрудники МЧС вышли в море для поиска двух человек на надувном матрасе, которых унесло в море.
Их поиск ведется и с воздуха, пишет ТАСС со ссылкой на краснодарский главк МЧС.
«Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми. Для поиска плавсредства организованы поисково-спасательные работы», - уточнили в министерстве.
В поисковой операции участвует 14 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
Для Крыма подобные случаи не редкость. В прошлом году в крымском МЧС сообщали о спасении двух мужчин и 58-летней туристки, которых в разное время унесло в открытое море. Также в 2019 году сообщалось о спасении 12-летней девочки, которую также унесло волнами в Ленинском районе. Ее спас человек на частном гидроцикле. Еще двое маленьких детей восьми-девяти лет оказались в открытом море в 500-х метрах от берега в Сакском районе. Спасатели провели разъяснительную работу с их родителями, которые отвезли чад на отдых на дикий пляж.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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