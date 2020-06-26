Возобновились автобусные перевозки из Крыма в Россию

В республике возобновились автобусные пассажирские перевозки в субъекты Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

«Сегодня стартует перевозка пассажиров по таким маршрутам, как Ялта – Москва, Севастополь – Ставрополь, Севастополь – Астрахань, Севастополь – Волгоград. Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. Также, на 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Шуи и Геленджика», - говорится в сообщении предприятия.

В «Крымавтотрансе» напомнили, что в Крыму еще действует масочный режим, поэтому рекомендовано в транспорте и на автостанциях использовать индивидуальные средства защиты. В очереди в кассы необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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