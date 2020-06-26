Власти Симферополя изменят место размещения скейтодрома

Администрация Симферополя после обращения местных жителей решила изменить место расположения скейтодрома.

Власти начали подбор нового места для спортивного объекта, сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

«По моему поручению сотрудники администрации всесторонне изучили данный вопрос. По итогам принято решение о необходимости подбора более подходящего места для реализации данного проекта. Прорабатываем несколько вариантов, чтобы определить оптимальное место расположения спортивного объекта. Обязательно учтем мнение общественности, активной частью которой являются и спортсмены», – цитирует Проценко пресс-служба администрации.

Глава горадминистрации добавила, что зеленая зона, на которой планировалось строительство скейтодрома, будет благоустроена. «В течение недели проведем встречу с жителями микрорайона. Выслушаем предложения по данному скверу, каким видят его симферопольцы. Только после этого будем строить планы по благоустройству этой зеленой зоны», – добавила глава администрации.

В начале июня Проценко анонсировала появление в 2020 году спортивного кластера со скейтодромом, который планировали расположить между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом. Однако место размещения объекта вызвало многочисленные возражения горожан. Главным аргументом «против» было предположение о том, что площадка будет источником шума, а также местом распития спиртного.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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