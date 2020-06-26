В Ялте на набережной будут работать электромобили

ПО Ялтинской набережной будут работать электромобили, главным образом экологичный спецтранспорт будет использоваться для нужд МБУ «Зеленстрой», сообщает отдел информационной политики.

Ключи от нового электроавтомобиля «EWAY» главе администрации города Ивану Имгрунту в ходе торжественной церемонии приведения к присяге дворников передал представитель Национальной корпорации развития гольфа Ялта. В дальнейшем службы и предприятия сферы ДЖКХ будут расширять электроавтопарк.

Как пояснил руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Зайцев, глава администрации города поручил пересмотреть обслуживание набережной. «Тяжелые грузовики разрушают дорогостоящую гранитную плитку, и загрязняют воздух, что крайне негативно сказывается на имидже курорта», - отметил Александр Зайцев и добавил, что в перспективе для обслуживания набережной, Пушкинского бульвара и иных пешеходных зон будут использоваться исключительно электромобили грузоподъемностью до 1 тонны.

Напомним, в ноябре 2019 года, в администрации Ялты состоялась встреча с крымским производителем электромобилей, резидентом Свободной экономической зоны, компанией «Эльтавр», чью продукцию активно используют здравницы Крыма и Кавказа. Наряду с туристическими электробусами, компания производит мини-грузовики на электротяге, которые способны передвигаться без подзарядки до 150 километров и которые можно оборудовать под различные нужды: вывоз контейнеров ТКО, полив газонов, доставка небольших грузов и прочее.

«Конструкторское бюро дорабатывает автомобиль в соответствии с требованиями, которые актуальны для Ялты, конкретно - для МБУ «Зеленстрой». Думаю, в ближайшее время два таких электромобиля «Эльтавр» начнут работать в нашем городе», - подчеркнул директор МБУ «Зеленстрой» Александр Зайцев.

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