Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пострадавшему от пандемии бизнесу Севастополя пообещали дать денег ● В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса ● Роспотребнадзор дал ответ, нужно ли надевать маски на пляжах Севастополя ● Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными ● В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу
В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка
фото © pixabay.com
По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Один из заболевших – маленький ребенок.
«Среди заболевших – шестилетняя девочка, ранее диагноз был подтвержден у ее мамы. Из четверых взрослых двое прибыли в город из других регионов: сданные на пунктах пропуска анализы подтвердили коронавирусную инфекцию», - уточнили в правительстве.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 220 человек. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 173 человека, 3 человека скончались.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 116 человек, в городской больнице № 9 – 66. Под наблюдением по месту жительства – 1207 человек.
Как сообщалось ранее, экспресс-тестирование на пунктах пропуска в Севастополь действует с 1 июня. Ежедневно тесты на COVID сдают от 500 до 1000 приезжих.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными. Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.
В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует жителей республики, что Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводиться сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2.
В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека. В медицинских учреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 3424 человека.
За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек. За сутки из медучреждений Крыма с выздоровлением от коронавируса было выписано 5 человек.
В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка
По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса
За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 26 июня фото
Сегодня, 26 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 июня
«Это саботаж»: Аксенов хочет жестко наказывать чиновников за переписку
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на очередном совещании по проблемам строительной отрасли подверг жесткой критике чиновников, которые занимаются излишней ведомственной перепиской и тем самым тормозят возведение важных объектов социальной инфраструктуры.