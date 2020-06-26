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Коронавирус в Крыму

В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка

В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Один из заболевших – маленький ребенок.

«Среди заболевших – шестилетняя девочка, ранее диагноз был подтвержден у ее мамы. Из четверых взрослых двое прибыли в город из других регионов: сданные на пунктах пропуска анализы подтвердили коронавирусную инфекцию», - уточнили в правительстве.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 220 человек. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 173 человека, 3 человека скончались.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 116 человек, в городской больнице № 9 – 66. Под наблюдением по месту жительства – 1207 человек.

Как сообщалось ранее, экспресс-тестирование на пунктах пропуска в Севастополь действует с 1 июня. Ежедневно тесты на COVID сдают от 500 до 1000 приезжих.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными. Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.

В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует жителей республики, что Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводиться сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2.

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека. В медицинских учреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 3424 человека.

За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек. За сутки из медучреждений Крыма с выздоровлением от коронавируса было выписано 5 человек.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка

В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка

По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса

За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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