В отель экс-министра обороны Украины Лебедева пришла прокуратура

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Надзорное ведомство выясняет, почему на пляж — общественное пространство — закрыт вход простым людям.

Прокуратура Севастополя после публикаций в СМИ инициировала проверку законности приватизации пляжа «Аквамарин», расположенного возле одноименного отеля, принадлежащего подозреваемому в госизмене экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действий лиц по размещению металлических конструкций, препятствующих входу на пляж», — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Пляж «Аквамарин», который является общественным местом и в соответствии с Водным кодексом РФ должен быть открыт для всех, закрыт для простых людей. Доступ к нему имеют клиенты курортного комплекса «Аквамарин».

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