Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор дал ответ, нужно ли надевать маски на пляжах Севастополя ● Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными ● В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу ● В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека ● За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек
В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса
фото © gazetauzao.ru
За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
«За 25 июня подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 644 случая новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 483 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 31 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период – 452 человека», — написал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса
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