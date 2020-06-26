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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса

09:58 пятница, 26 июня 2020
В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса

фото © gazetauzao.ru

За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

«За 25 июня подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 644 случая новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 483 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 31 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период – 452 человека», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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