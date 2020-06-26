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Власть

В Крыму возникла угроза распространения лейкоза коров

12:49 пятница, 26 июня 2020

В Крыму возможна Республики Крым существует риск эпидемии лейкоза крупного рогатого скота.

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора в Джанкойском и Ленинском районах РК обнаружены животные, инфицированные вирусом лейкоза.

Это неизлечимая инфекционная болезнь, поражающая лимфатическую и кроветворную системы крупного рогатого скота всех возрастов. Болезнь от животного к животному передается через кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом. При выявлении больных лейкозом животных в хозяйствах вводится комплекс ограничений, препятствующих распространению инфекции.

Сейчас владельцы заболевших коров привлечены к ответственности, вводится комплекс ограничений, препятствующих распространению инфекции.

В тексте использованы материалы: Новый день

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