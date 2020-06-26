В Крыму похвастались, что уничтожили европейский сыр

Сотрудники Севастопольской таможни совместно с коллегами из других ведомств обнаружили и изъяли санкционный сыр, произведенный в Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

«В ходе деятельности правоохранительных органов у гражданина Российской Федерации в багажном отделении транспортного средства обнаружены и изъяты сыры марок Brie, Camembert и Dorblu (страна производства Германия) общей массой более 16 кг», – сообщили в таможне.

Выявленную продукцию уничтожили. В отношении нарушителя будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка).

В таможне напомнили, что сейчас на территории России действует запрет на ввоз ряда продуктов, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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