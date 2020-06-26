Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения ● В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка ● Пострадавшему от пандемии бизнесу Севастополя пообещали дать денег ● В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса ● Роспотребнадзор дал ответ, нужно ли надевать маски на пляжах Севастополя
В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека
В медучреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 2482 человека.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2482 человека, за последние сутки взято под наблюдение 191 человек, снято – 133 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому остаются 2238 человек, в стационарах 279 – поступило 15, выписано 27. Также на лечении в стационарах находятся 196 пациентов с внебольничной пневмонией, 16 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.
Также, по словам замминистра, число госпитализированных за стуки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 11 человек, выписано 9. В обсерваторах Крыма находятся 865 человек.
В тексте использованы материалы: Примечания
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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