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Коронавирус в Крыму

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека

15:43 пятница, 26 июня 2020

В медучреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 2482 человека.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2482 человека, за последние сутки взято под наблюдение 191 человек, снято – 133 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому остаются 2238 человек, в стационарах 279 – поступило 15, выписано 27. Также на лечении в стационарах находятся 196 пациентов с внебольничной пневмонией, 16 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за стуки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 11 человек, выписано 9. В обсерваторах Крыма находятся 865 человек.

В тексте использованы материалы: Примечания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными. Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.

В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует жителей республики, что Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводиться сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2.

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