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В Крыму до сих пор не приступили к ремонту дорог

17:33 пятница, 26 июня 2020
В Крыму до сих пор не приступили к ремонту дорог

фото © easytender.com.ua

В Крыму затянули начало сезона ремонта дорог.

Вопрос обсуждался сегодня на традиционном совещании при главе РК Сергее Аксенове. Как выяснилось, до сих пор даже не заключено соглашение с Росавтодором. В Ялте и Керчи подписать документы планируют 15 июля, в Симферополе – 20 июля.

Столь солидную задержку в министерстве дорожного строительства РК объяснили необходимостью передать муниципальные дороги, подлежащие ремонту в республиканскую Службу автомобильных дорог, так как деньги из федерального бюджета будет получать именно САД. На самом деле, эта процедура необязательна – вопрос финансирования легко можно решить соответствующим распоряжением главы РК.

Еще одна причина промедления: кода и цели расходов в программе ремонта не соответствуют аналогичным данным в бюджете. Однако выяснилось это только почему-то в конце минувшей недели и изменения до сих пор не внесены.

В итоге к реальным работам смогут приступить только в конце следующего месяца (Аксенов поручил начать не позже 15 июля, но его поручения далеко не всегда выполняются). Иными словами, дорожно-строительный сезон в текущем году будет короче в 2 раза. И осенью крымчанам в очередной раз будут рассказывать о новых технологиях, позволяющих укладывать асфальт под снегом и дождем.

В тексте использованы материалы: Новый день

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