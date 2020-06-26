Власть
В крымских портах готовятся к открытию железнодорожного сообщения
Работы связаны с вводом в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Минтранса РК.
Подготовка грузовой и железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности мощностей терминалов и для обработки грузов в Крымских портах идет полным ходом. Это обусловлено вводом в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Там же, в морских портах, среди обрабатываемых грузов встречаются инертные материалы, металлопрокат, пакетированные и тарно-штучные грузы, а также зерновые и генеральные грузы.
Кроме того, ведутся переговоры о поставке зерна по железной дороге с юга и средней части России с целью накопления судовых партий на мощностях портов и дальнейшей отправки его в Сирию, Египет, Турцию и страны Европы. Грузовые поезда будут ходить и в соседние регионы, но все зависит от заключенных договоров крымскими предприятиями.
Возможна перспектива снижения тарифа на перевозку грузов по железной дороге в Крым путем исключения морской составляющей (железнодорожная паромная переправа). В зависимости от класса и рода груза процент снижения может колебаться от 27 до 50, чем в целом тариф перевозки по Российской Федерации, что позволит дать перспективу развития портов Крыма в части грузовых перевозок.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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