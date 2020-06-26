В Керчи сначала пригласили, а потом забыли забрать на парад 96-летнего ветерана

фото © Крым.реалии

В Керчи сначала пригласили на военный парад в честь 75-летия победы 96-летнего ветерана и участницу Второй мировой войны Марию Михайлову, а затем «забыли» о ней.

Об этом внучка ветерана Анна рассказала крымскому изданию «Керчь.Инфо».

Так, по словам Анны, две недели назад им позвонили и пригласили 96-летнюю участницу войны на парад. На слова о том, что бабушка не ходит, им пообещали машину и сопровождающего человека.

«Бабушку возьмут, и она поедет на парад, который она ждала очень много лет. 24 июня бабушка в 6 утра уже была готова, с орденами на груди, со всеми медалями, в пиджаке. Ожидала машину. Мы начали звонить в Совет ветеранов, где трубку уже, естественно, никто не поднимал. Мы побежали, нашли инвалидное кресло, купили его, посадили бабушку. Естественно, в машину посадить ее не могли, так как город был перекрыт. Поехали на коляске через весь город, собственными силами», – рассказала внучка ветерана.

По ее словам, они успели «тютелька в тютельку к десяти утра», но на входе им сказали, что все, кого пригласили, уже сидят на местах для ветеранов, и что машины за всеми заехали.

«Мы предъявили удостоверение ветерана войны, но девушка на входе сказала: «Извините, вы меня тоже должны понять. Увы, смотрите издалека». Праздник оказался для бабушки не праздник, глаза были полные слез. Ни у кого не дрогнуло сердце… Нас провели, но провели не там, где сидели все ветераны, а с краешку поставили и разрешили понаблюдать за этим издалека», – сообщила она.

При этом Анна утверждает, что крымские чиновники находились в первых рядах и на трибунах. Она сообщила, что собирается обратиться в администрацию города и Совет ветеранов из-за этой ситуации.

«Кому я там уже нужна… История небольшая. И не очень важная», – прокомментировала произошедшее ветеран войны Мария Михайлова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Теперь заболел: суд над экс-губернатором Севастополя снова перенесли. В Ижевске в третий раз перенесли заседание по делу в отношении экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.

На совещании подчиненные вывели Аксенова из себя. Не в силах сдержаться от чувства собственного бессилья, глава Крыма в сердцах бросил ручку на стол.

Киев обвинил живущего в Севастополе экс-министра в сдаче Крыма. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против двух министров обороны времен президента Виктора Януковича – Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

На парадах в Крыму будут бесплатно раздавать маски. На парадах Победы в Керчи и Симферополе будут бесплатно раздавать защитные маски на входах в зону просмотра.