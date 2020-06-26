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Происшествия

В Феодосии мужчина оступился и упал в реку с высоты четырех метров

13:01 пятница, 26 июня 2020
Феодосия

В Феодосии мужчина с высоты четырех метров упал в реку Байбуга, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, сообщение о том, что мужчине требуется помощь, поступило в службу спасения накануне поздним вечером.

Спасатели выяснили, что мужчина оступился и упал в реку. Специалисты «КРЫМ-СПАС» с помощью лестницы эвакуировали пострадавшего из реки и передали его медикам.Кроме этого, в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки в Крыму на воде спасли одного человека.

Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что возле пляжа «Солярис» в Евпатории девушка пошла купаться в море и начала тонуть. Пляжные спасатели успели вовремя среагировать и вытащили девушку из воды. Ее доставили в приемное отделение Сакской больницы с диагнозом неполное утопление.

В МЧС добавили, что всего с начала года на воде погибли девять человек, двое были спасены.

Ранее в поселке Отрадное возле Ялты мужчина утонул в море. 

Кроме этого, в поселке Новофедоровка в Сакском районе мужчина разбился насмерть, прыгнув в море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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