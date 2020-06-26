В Евпатории девушка из моря попала в больницу

В Крыму чуть не утонула молодая девушка.

Вчера в 18:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря, возле пляжа «Солярис» в Евпатории девушка пошла купаться в море и начала тонуть.

На место происшествия выехали: ГИМС, СМП.

По прибытии установлено, что спасатели пляжа извлекли пострадавшую из воды, после чего доставили ее в приемное отделение Сакской ЦРБ с диагнозом неполное утопление.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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