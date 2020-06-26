Украина пожалуется в Интерпол на заходившие в порты Крыма корабли

фото © Новости Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым добилась наложения ареста на 18 судов, которые заходили в крымские порты.

Как сообщается на сайте ведомства, в планах - обращение в Интерпол по этому же поводу.

«Прокуратура Автономной Республики Крым начала процесс обращения в суд с ходатайством про наложение ареста на суда, которые нарушили порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров. На данный момент уже наложены аресты на 18 судов-нарушителей. Кроме того, прокуратура автономии планирует обратиться в Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства с просьбой международной правовой помощи, с целью исполнения арестов», - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии украинской стороны, суда, заходящие в порты Крыма нарушают законодательство, подрывают суверенитет страны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля. Из-за угрозы распространения коронавируса отменены круизные рейсы из Сочи в Крым на судне «Князь Владимир».

Моряки из Севастополя смогут сойти на берег после 10 месяцев в море. Севастопольские моряки с немецкого судна, которым не позволили сойти на берег в Мурманске, смогут сделать это в Архангельске.

Моряки Севастополя не могут уйти в рейсы из-за коронавируса. Крюинг из-за перекрытых в связи с коронавирусом границ тоже пострадал.

Севастопольским морякам не разрешили сойти на берег в Мурманске. Морякам из Севастополя и Крыма, прибывшим на днях на грузовом судне в порт Мурманска, не разрешили сойти на берег.