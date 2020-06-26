Власть
Украина пожалуется в Интерпол на заходившие в порты Крыма корабли
фото © Новости Крыма
Прокуратура Автономной Республики Крым добилась наложения ареста на 18 судов, которые заходили в крымские порты.
Как сообщается на сайте ведомства, в планах - обращение в Интерпол по этому же поводу.
«Прокуратура Автономной Республики Крым начала процесс обращения в суд с ходатайством про наложение ареста на суда, которые нарушили порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров. На данный момент уже наложены аресты на 18 судов-нарушителей. Кроме того, прокуратура автономии планирует обратиться в Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства с просьбой международной правовой помощи, с целью исполнения арестов», - говорится в сообщении прокуратуры.
По версии украинской стороны, суда, заходящие в порты Крыма нарушают законодательство, подрывают суверенитет страны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля. Из-за угрозы распространения коронавируса отменены круизные рейсы из Сочи в Крым на судне «Князь Владимир».
Моряки из Севастополя смогут сойти на берег после 10 месяцев в море. Севастопольские моряки с немецкого судна, которым не позволили сойти на берег в Мурманске, смогут сделать это в Архангельске.
Моряки Севастополя не могут уйти в рейсы из-за коронавируса. Крюинг из-за перекрытых в связи с коронавирусом границ тоже пострадал.
Севастопольским морякам не разрешили сойти на берег в Мурманске. Морякам из Севастополя и Крыма, прибывшим на днях на грузовом судне в порт Мурманска, не разрешили сойти на берег.
В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка
По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса
За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 26 июня фото
Сегодня, 26 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 июня
«Это саботаж»: Аксенов хочет жестко наказывать чиновников за переписку
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на очередном совещании по проблемам строительной отрасли подверг жесткой критике чиновников, которые занимаются излишней ведомственной перепиской и тем самым тормозят возведение важных объектов социальной инфраструктуры.