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Власть

Украина пожалуется в Интерпол на заходившие в порты Крыма корабли

08:44 пятница, 26 июня 2020
Украина пожалуется в Интерпол на заходившие в порты Крыма корабли

фото © Новости Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым добилась наложения ареста на 18 судов, которые заходили в крымские порты.

Как сообщается на сайте ведомства, в планах - обращение в Интерпол по этому же поводу.

«Прокуратура Автономной Республики Крым начала процесс обращения в суд с ходатайством про наложение ареста на суда, которые нарушили порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров. На данный момент уже наложены аресты на 18 судов-нарушителей. Кроме того, прокуратура автономии планирует обратиться в Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства с просьбой международной правовой помощи, с целью исполнения арестов», - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии украинской стороны, суда, заходящие в порты Крыма нарушают законодательство, подрывают суверенитет страны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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