Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.6
воздух +20
море +24

Коронавирус в Крыму

Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось

19:11 пятница, 26 июня 2020
Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось

фото © vk.com/aksenovrk

В Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала встречаться реже, однако через два-три месяца ситуация может измениться.

Об этом заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.

«Сейчас инфекция замедлилась, встречаемость составляет примерно 0,25%, то есть на 400 человек один зараженный. По моим прогнозам, к концу лета – началу осени встречаемость возрастет, и мы должны быть к этому готовы», - пояснил ученый.

Именно поэтому темпы тестирования населения на коронавирус в регионе не должны падать. Для этого на базе вуза была открыта еще одна лаборатория, которая проводит тестирование на COVID-19 на основании анализа ПЦР (полимеразная цепная реакция – ред.) и в сутки может выполнить до 300 тестов. За первые дни работы специалисты уже выполнили более 500 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

«Все наши специалисты прошли обучение для работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности, а также окончили курсы по ПЦР-диагностике. Персонал в лаборатории оснащен необходимыми средствами защиты. Наша основная задача на данный момент – отработать до совершенства методику, а также выйти на весомый и стабильный показатель по количеству проб в день, чтобы быть готовыми к тем временам, когда это понадобится еще сильнее», - пояснил Оберемок.

Пока университетская лаборатория проводит анализы тех проб, которые берут в лечебных учреждениях, но в ближайшее время вуз направит в Роспотребнадзор заявление на организацию собственного пункта забора анализов в университетской клинике – Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки».

С начала пандемии в России, по данным федерального оперштаба, проведено более 18 миллионов тестов на COVID-19. Из них положительный результат дали почти 614 тысяч тестов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка. По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса. За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными. Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.

Власть
В отель экс-министра обороны Украины Лебедева пришла прокуратура

В отель экс-министра обороны Украины Лебедева пришла прокуратура

Надзорное ведомство выясняет, почему на пляж — общественное пространство — закрыт вход простым людям.

Власть
В Керчи сначала пригласили, а потом забыли забрать на парад 96-летнего ветерана

В Керчи сначала пригласили, а потом забыли забрать на парад 96-летнего ветерана видео

В Керчи сначала пригласили на военный парад в честь 75-летия победы 96-летнего ветерана и участницу Второй мировой войны Марию Михайлову, а затем «забыли» о ней.

Власть
Ресторатора из Севастополя, осужденного за убийство, выдадут Сербии

Ресторатора из Севастополя, осужденного за убийство, выдадут Сербии

Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного в Крыму по запросу Интерпола, решено было выдать Сербии.

Коронавирус в Крыму
Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения

Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации