Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось

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В Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала встречаться реже, однако через два-три месяца ситуация может измениться.

Об этом заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.

«Сейчас инфекция замедлилась, встречаемость составляет примерно 0,25%, то есть на 400 человек один зараженный. По моим прогнозам, к концу лета – началу осени встречаемость возрастет, и мы должны быть к этому готовы», - пояснил ученый.

Именно поэтому темпы тестирования населения на коронавирус в регионе не должны падать. Для этого на базе вуза была открыта еще одна лаборатория, которая проводит тестирование на COVID-19 на основании анализа ПЦР (полимеразная цепная реакция – ред.) и в сутки может выполнить до 300 тестов. За первые дни работы специалисты уже выполнили более 500 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

«Все наши специалисты прошли обучение для работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности, а также окончили курсы по ПЦР-диагностике. Персонал в лаборатории оснащен необходимыми средствами защиты. Наша основная задача на данный момент – отработать до совершенства методику, а также выйти на весомый и стабильный показатель по количеству проб в день, чтобы быть готовыми к тем временам, когда это понадобится еще сильнее», - пояснил Оберемок.

Пока университетская лаборатория проводит анализы тех проб, которые берут в лечебных учреждениях, но в ближайшее время вуз направит в Роспотребнадзор заявление на организацию собственного пункта забора анализов в университетской клинике – Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки».

С начала пандемии в России, по данным федерального оперштаба, проведено более 18 миллионов тестов на COVID-19. Из них положительный результат дали почти 614 тысяч тестов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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