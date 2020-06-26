Власть
Суд в Крыму оставил под арестом до сентября украинского военного
Киевский районный суд Симферополя 26 июня продлил на два месяца арест украинскому военному Евгению Добринскому, задержанному ранее вблизи админграницы Крыма с Херсонской областью.
Об этом сообщил адвокат военного Ислям Велиляев
Таким образом, украинский военный пробудет под арестом до 1 сентября 2020 года.
Указывается, что основанием для продления ареста является «достаточные сведения, подтверждающие обоснованность подозрения в причастности Добринского в совершении вменяемого ему деяния».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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