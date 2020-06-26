Суд в Крыму оставил под арестом до сентября украинского военного

Киевский районный суд Симферополя 26 июня продлил на два месяца арест украинскому военному Евгению Добринскому, задержанному ранее вблизи админграницы Крыма с Херсонской областью.

Об этом сообщил адвокат военного Ислям Велиляев

Таким образом, украинский военный пробудет под арестом до 1 сентября 2020 года.

Указывается, что основанием для продления ареста является «достаточные сведения, подтверждающие обоснованность подозрения в причастности Добринского в совершении вменяемого ему деяния».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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