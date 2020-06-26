Суд приостановил скандальную стройку в охранной зоне Карадага

Феодосийский городской суд приостановил стройку в устанавливаемой охранной зоне Карадагского природного заповедника федерального значения, возле родника «Лягушка».

Об этом сообщил депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

«На основании представления прокуратуры Крыма Госстройнадзор направил исковое заявление в Феодосийский городской суд об отмене выданного уведомления от 9 декабря 2019 года на начало строительных работ у родника «Лягушка» и принятию обеспечительных мер по недопущению строительства на данном земельном участке.

Феодосийский городской суд 22 июня удовлетворил ходатайство», - написал на своей странице в Facebook Мельниченко и прикрепил к своему посту копию соответствующего судебного решения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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