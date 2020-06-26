Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с COVID-19 сообщил заместитель главного санитарного врача Крыма Дмитрий Крутиков.

«За сутки было проведено 1335 исследований, выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Из них в Ялте два случая, из которых один – местный житель, второй прибыл из Краснодарского края, оба проходили исследования в частной лаборатории.

Третий случай выявлен в Алуште при обращении за медицинской помощью. Два случая в Евпатории. Один – пациентка городской больницы, второй при лабораторном скрининге медицинских работников. Шестой случай выявлен в Симферополе как контактное лицо по семейному очагу», - сказал Дмитрий Крутиков, уточнив, что таким образом за весь период пандемии в РК зарегистрировано 644 случая заражения.

Лечение от коронавируса продолжают более полутора сотен человек.

«В медицинских организациях продолжают лечение 169 человек, выписано 452, в том числе 18 за последние сутки. Из тех, кто остался на лечении – 11 пациентов в тяжелом состоянии, 117 - в состоянии средней степени тяжести и 41 пациент в удовлетворительном состоянии», - сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский, подчеркнув, что под наблюдением врачей остаются 3482, из которых за последние сутки взяты под наблюдение 191, снято – 133.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса. За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными. Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.

В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует жителей республики, что Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводиться сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2.

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека. В медицинских учреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 3424 человека.