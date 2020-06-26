Севастополец совершил насилие в отношении сотрудника ГИБДД

Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, применившему насилие в отношении сотрудника ГИБДД.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района о виновности подсудимого, суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1980 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Установлено, что в сентябре 2019 года на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь мужчина был остановлен инспектором ДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Мужчине было предложено предъявить документы, однако мужчина законные требования сотрудников полиции не исполнил, попытался скрыться, после чего причинил одному из инспекторов телесные повреждения. Расследование по делу проводилось СО по Нахимовскому району города Севастополя ГСУ СК РФ по РК и городу Севастополю.

Нахимовский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

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