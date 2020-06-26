Россияне забронировали все дорогие апартаменты в Крыму

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Оживленный спрос туристов на дорогие отели в Крыму зафиксировали эксперты Ассоциации туроператоров, сообщает «Вестник АТОР».

Курортная сфера начала работать в Крыму с 15 июня для крымчан, однако туристы с материка смогут посетить полуостров только с 1 июля.

«Мы фиксируем рост продаж дорогих отелей в Крыму. Mrya Resort & SPA и «Вилла Елена» в Ялте, «Riviera Sunrise Resort & SPA» в Алуште и другие пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто», - рассказали АТОР в пресс-службе «Интурист».

В туристических компанях подтвердили высокий спрос. Генеральный директор одного из крупных туроператоров Сергей Ромашкин пояснил, что отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня пяти звезд. При этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить.

Еще один эксперт, Мария Лещева также отметила, что частные виллы в Крыму уже почти на 100% забронированы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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