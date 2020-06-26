Роспотребнадзор дал ответ, нужно ли надевать маски на пляжах Севастополя

Главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала о санитарно-эпидемиологических требованиях, которые необходимо соблюдать на пляже.

Она отметила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра между шезлонгами, оператор пляжа должен дезинфицировать весь пляжный инвентарь, а сами отдыхающие должны соблюдать необходимые гигиенические правила.

Что касается необходимости носить маски на пляже, таких рекомендаций Роспотребнадзора нет, уточнил севастопольский заместитель главного санитарного врача Роман Проскурнин.

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