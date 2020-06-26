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Коронавирус в Крыму

Роспотребнадзор дал ответ, нужно ли надевать маски на пляжах Севастополя

Главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала о санитарно-эпидемиологических требованиях, которые необходимо соблюдать на пляже.

Она отметила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра между шезлонгами, оператор пляжа должен дезинфицировать весь пляжный инвентарь, а сами отдыхающие должны соблюдать необходимые гигиенические правила.

Что касается необходимости носить маски на пляже, таких рекомендаций Роспотребнадзора нет, уточнил севастопольский заместитель главного санитарного врача Роман Проскурнин.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали известны новые правила пляжного отдыха в Крыму. К открытию официального курортного сезона в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по соблюдению безопасного отдыха.

В Крыму ждут 1,5 млн туристов в первый месяц после коронавируса. Курорты Крыма в июле примут до 1,5 млн туристов.

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Как сэкономить: названы цены на отдых в Крыму этим летом. Стоимость туров в Крым этим летом, включая перелет, составит в среднем 20-25 тыс. рублей на человека, а скидки на авиабилеты по наиболее популярным направлениям по России достигают 50%, сообщил в пятницу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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