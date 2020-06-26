Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными ● В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу ● В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека ● За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек ● Маски не снимать: МЧС Крыма напомнило о требованиях Роспотребнадзора
Роспотребнадзор дал ответ, нужно ли надевать маски на пляжах Севастополя
Главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала о санитарно-эпидемиологических требованиях, которые необходимо соблюдать на пляже.
Она отметила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра между шезлонгами, оператор пляжа должен дезинфицировать весь пляжный инвентарь, а сами отдыхающие должны соблюдать необходимые гигиенические правила.
Что касается необходимости носить маски на пляже, таких рекомендаций Роспотребнадзора нет, уточнил севастопольский заместитель главного санитарного врача Роман Проскурнин.
В тексте использованы материалы: Форпост
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