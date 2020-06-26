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Происшествия

Ревнивый житель Ялты поджег машину «соперника»

14:25 пятница, 26 июня 2020
Ялта

В Ялте сотрудниками полиции задержан подозреваемый в умышленном поджоге автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

С заявлением в ялтинскую полицию обратился житель соседнего города. Мужчина сообщил о том, что в ночное время неизвестный совершил поджог его транспортного средства, причинив ущерб на сумму около 30 тыс. руб.

Прибыв по адресу, указанному заявителем, полицейские осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель.

Мужчина свою вину признал и написал явку с повинной.

Он пояснил, что во время совместного распития спиртных напитков приревновал свою подругу к знакомому. После этого он отправился к его транспортному средству, поджог газету и бросил ее на переднее сидение автомобиля, умышленно намереваясь причинить вред чужому имуществу.

Следователем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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