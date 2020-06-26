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Ресторатора из Севастополя, осужденного за убийство, выдадут Сербии
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Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного в Крыму по запросу Интерпола, решено было выдать Сербии.
На родине его обвиняют в убийстве и мошенничестве.
Решение было вынесено сегодня коллегией Третьего апелляционного суда города Сочи, куда подавали апелляционные жалобы на предыдущее аналогичное решение адвокаты Карабашевича. Жалобы решено было оставить без изменений.
По данным пресс-службы суда, Министерство юстиции Республики Сербии обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о выдаче ресторатора и этот запрос был удовлетворен еще 2 марта 2020 года, однако адвокаты дважды пытались обжаловать это решение.
«Карабашевич Славиш приговором Высшего суда г. Пожареваца Республики Сербии от 22 декабря 2017 года осужден к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 динаров. Он признан виновным в убийстве, а также в похищении мошенническим путем денежных средств», - сообщили в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции города Сочи.
Адвокаты Карабашевича утверждали, что в 2002 году Славиш уже отбыл три года наказания в сербской тюрьме по обвинению в убийстве, но в 2005 году суд города Пожаревац окончательно снял с него обвинения в связи с отсутствием доказательств. Однако в 2018 году дело было возобновлено.
К этому времени Славиш Карабашевич переехал в Севастополь и стал известным ресторатором. Сам он связывает преследование с тем, что он участвовал в югославском конфликте в 1991-1999 годах.
Славиш Карабашевич был задержан в Севастополе 5 августа 2019 года по запросу Интерпола.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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