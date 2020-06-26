Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 26 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 26 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском, Черноморском и Красногвардейском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 79 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 63 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 25, в Сочи - 24, в Турции - 24, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 июня.
Прогноз погоды в Крыму на среду 24 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 июня.
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