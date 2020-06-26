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Пострадавшему от пандемии бизнесу Севастополя пообещали дать денег

Пострадавшему от пандемии бизнесу Севастополя пообещали дать денег

фото © pixabay.com

Правительство РФ выделило Севастополю 1,1 млрд рублей на поддержку экономики.

Эти средства пойдут индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые вынуждены были остановить свою работу на время самоизоляции, но не попали в предыдущие федеральные списки и не получили поддержку. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.

Выплаты будут производить в июне и июле после заявлений от бизнесменов. Сейчас в правительстве города разрабатывают нормативную базу и порядок действий.

«Выплаты будут за март и апрель, по понесенным расходам на зарплату в размере одного МРОТ на работника. Они положены для всех, кто приостановил деятельность, но не попал в федеральный перечень», - уточнила на заседании правительства замгубернатора Севастополя Мария Литовко.

Как сообщалось ранее, по аналогичной схеме 3,8 млрд рублей были выделены для крымского бизнеса.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На поддержку бизнеса в Крыму пообещали еще 3,8 млрд рублей. С понедельника, 29 июня, предприятиям Крыма начнут выдавать выплаты, которые ранее не вошли в перечень пострадавших отраслей. Финансовая помощь будет оказываться по решению президента РФ Владимира Путина, который распорядился дополнительно выделить 3,8 млрд рублей для крымского бизнеса.

В Крыму вводится специальный налоговый режим. Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

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