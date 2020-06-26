Власть
Посещать леса в Крыму запретили до середины июля
фото © Новости Крыма
Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили еще на три недели.
Об этом сообщили в МЧС республики со ссылкой на приказ регионального Министерства экологии.
В соответствии с документом, гражданам запрещается посещать леса, въезжать в них на транспортных средствах и даже проводить определенные работы для обеспечения пожарной безопасности. Исключение составляет сквозной проезд по дорогам общего пользования.
Вместе с тем в приказе перечисляются и зоны, на которые ограничения не распространяются. Речь идет о местах, специально оборудованных под отдых граждан. Таких территорий в республике выделено 16: пять из них располагаются на территории городского округа Алушта, по две в Бахчисарайском и Сакском районах, три в Симферопольском районе и по одной в Белогорском районе и городских округах Феодосия и Судак.
Ограничение на посещение лесов в текущем году продлевается уже не в первый раз.
Ограничения были введены еще в конце апреля, при этом в МЧС сразу объяснили, что запрет связан не с распространением коронавирусной инфекции, а с высокими рисками пожаров из-за жары и сухой погоды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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