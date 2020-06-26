Общество
Один на десять тысяч: В Крыму родился уникальный ежик-альбинос
Многодетную мама-ежиху с пятью сыночками-дочками доставили в парк львов из Феодосии.
- Ежиха жила на территории одного из городских предприятий города, где ее подкармливали сотрудники охраны. Но когда она стала мамой, то всю семейку сторожа, спасая от собак, поселили в караульном помещении, - сообщила КП-Крым Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка.
Но спустя пару недель крымчане привезли своих подшефных в зоопарк, потому что устали от специфического запаха этих милых животных.
Парк львов, по сложившейся доброй традиции, дает приют тем, кому нужна помощь, таким образом здесь появились косуленок, волчата и даже орангутан.
Не отказали и шестерым ежам, среди которых один – альбинос.
- Белых ежей рождается один на десять тысяч, - говорит Алексагина. - Но альбинос от своих собратьев ничем, кроме цвета, не отличается: любит куриный фарш, обожает молоко и яблоки.
В парке на свободном выгуле проживает немало ежей – это же обычное для Крымского полуострова животное, но новичков пока держат в вольере, рядом с голубями.
Как только детвора подрастет и окрепнет, то всю семейку выпустят из вольера, чтобы они обживали земли зоопарка.
- Уверена, что у ежиков, если их окажутся на воле, не возникнет проблем и они быстро адаптируются к самостоятельной жизни, - поделилась мнением зоолог Дарья Половинкина. - Природа заложила в этих животных прочные инстинкты, которые помогут им выжить в естественных условиях.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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