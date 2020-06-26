Власть
Несколько дорог в Севастополе введены в эксплуатацию после ремонта
«Севастопольский автодор» завершил ремонт на трех дорогах в Севастополе и ввел их в эксплуатацию.
Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает «Новый Севастополь».
«Введены в эксплуатацию улицы Сеченова, Степаненко и Загородная балка», – говорится в сообщении.
В «Севастопольском автодоре» пояснили, что основные строительно-монтажные работы завершены на улицах Мокроусова, Ковпака, Ленинградской и Луначарского. До ввода их в эксплуатацию подрядчик завершит обустройство дорог дорожными знаками и разметкой.
Работы по этим объектам проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который предполагает ремонт 15 дорог в Ленинском районе Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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