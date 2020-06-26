Происшествия
На Евпаторийском шоссе водитель насмерть сбил человека и скрылся
На трассе Симферополь-Евпатория водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.
Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД МДВ по РК.
«В 00:10 на 47-м километре на автомобильной дороги «Симферополь – Евпатория» неустановленный водитель, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода 1983 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - рассказали в пресс-службе, добавив, что сейчас ведутся работы по поиску и установлению личности водителя.
Ранее об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они уточнили, что авария произошла между поселком Прибрежное и Саками.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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