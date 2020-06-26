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Происшествия

На Евпаторийском шоссе водитель насмерть сбил человека и скрылся

12:02 пятница, 26 июня 2020
Саки

На трассе Симферополь-Евпатория водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД МДВ по РК.

«В 00:10 на 47-м километре на автомобильной дороги «Симферополь – Евпатория» неустановленный водитель, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода 1983 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - рассказали в пресс-службе, добавив, что сейчас ведутся работы по поиску и установлению личности водителя.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они уточнили, что авария произошла между поселком Прибрежное и Саками. 

Накануне 53-летний водитель за рулем «Лады Гранты» попал в двойное ДТП на трассе «Таврида». Из-за полученных травм мужчина впал в кому. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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