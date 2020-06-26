Крымские депутаты запретили продажу никотиносодержащих смесей детям

Депутаты Государственного совета Республики Крым проголосовали за введение запрета на продажу несовершеннолетним сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные и их аналоги.

Соответствующие поправки к республиканским законам «О здравоохранении» и «Об административных правоотношениях» прошли второе чтение на сегодняшнем заседании крымского парламента.

«Необходимость принятия этого законопроекта обусловлена тем, что беспрепятственное распространение и употребление несовершеннолетними никотиносодержащих смесей создает реальную угрозу жизни и здоровью детей», – пояснил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

В декабре 2019 года пятеро симферопольских школьников в возрасте 11-12 лет отравились жевательным табаком.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал ввести уголовную ответственность в отношении распространителей насвая, снюса и их аналогов, которые сейчас относятся к некурительным табачным смесям. По словам главы республики, власти подготовят предложения по изменениям в федеральное законодательство по этому вопросу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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