Какой сегодня праздник 26 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным злом. Многие страны страдают от настоящей эпидемии. 7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.

День крымскотатарского флага

26 июня крымские татары отмечают день своего национального флага. Полотнище голубого цвета с золотой эмблемой, которая называется тарак-тамга – сегодня флаг крымских татар знаком каждому украинцу. Тридцатью годами ранее о нем знали лишь сами крымские татары, сохранившие собственную идентичность в депортации.

Свой нынешний вид флаг обрел на Первом крымскотатарском Курултае в 1917 году. Прежде у Крымского ханства как такового флага не было, а в Российской империи о подобном не могло быть и речи.

С началом аннексии Крыма Россией флаг стал символом сопротивления крымских татар агрессии северного соседа. Именно поэтому крымские татары, продолжающие вывешивать тарак-тамгу над своими домами, подвергаются репрессиям и запугиваниям.

Акулина - Задери хвосты (Акулина Гречишница)

Народный праздник «Акулина Гречишница» отмечается 26 июня (по старому стилю - 13 июня). В православном календаре это день почтения памяти мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской). Другие названия праздника: «Мирские каши», «Гречишница», «Задери хвосты», «Акулина». Гречишницей день прозвали потому, что в эту пору на Руси было принято сеять гречиху.

Также сегодня, 26 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобной Александры Дивеевской

- Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture)

- День работников прокуратуры в Республике Беларусь

- День Вооруженных сил Азербайджана

- День рождения зубной щетки

- День теней на стене

- День спиритизма

- День шоколадного пудинга (National Chocolate Pudding Day) в США

- День косметолога (National Beautician's Day) в США

- День независимости Мадагаскара

- День спорта на Фиджи

- День каноэ (National Canoe Day) в США

- День памяти великого поэта Сунтон Пу в Таиланде

- День независимости от Великобритании в Сомали

- День национального флага Румынии

Сегодня именины празднуют: Иван, Андроник, Яков, Антонина, Евстрат, Савва, Диодор, Анна, Акилина, Антипатр, Трифилий.

Что происходило 26 июня в прошлые годы

1319 - войска регентов дона Педро и дона Хуана, соопекунов Альфонсо XI, объявив крестовый поход против мусульман, доходят до самых стен Гранады, сжигая и разрушая все на своем пути.

1698 - Петр I с Великим посольством прибыл в Вену.

1794 - битва при Флерюс.

1817 - А. С. Пушкин зачислен на службу в Коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря.

1831 - началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унесшая жизни более 4,7 тысячи человек.

1879 - в семье капельдинера Мариинского театра родилась Агриппина Вагановаизвестная балерина и педагог. Ее имя носит петербургская Академия балета.

1884 - вышел высочайший указ императора Российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ.

1925 - премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».

1930 - в Москве открылся XVI съезд ВКП(б), работавший до 12 июля, который утвердил лозунг «Пятилеткув четыре года».

1940 - указом Президиума Верховного Совета СССР в стране введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты.

1941 - Николай Гастелло направил свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника, за что ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

1945 - В СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий день первым и единственным обладателем его стал И. В. Сталин.

1948 - начало поставок в Западный Берлин, блокированный 23 июня советскими войсками, жизненно важных ресурсов по «Берлинскому воздушному мосту».

1977 - последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1979 - Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

2003 - верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 июня. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 25 июня. Сегодня, 25 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 24 июня. Сегодня, 24 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 23 июня. Сегодня, 23 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

У крымчан в середине недели будет выходной. В соответствии с Указом президента России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем в связи с проведением праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы.