Главный крымский нарколог отметила улучшение ситуации со снюсами

фото © Новости Крыма

С января по июнь текущего года в Крыму не зарегистрировано ни одного случая отравления снюсами среди подростков.

Такая положительная динамика достигнута благодаря общим усилиям различных ведомств, заявила главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«На первое июня 2020 года данных об отравлении снюсами по Республике Крым среди несовершеннолетних нет. Могу сказать, что это удалось благодаря усилиям не только медиков, но и очень многих структур и ведомств. Удалось, во-первых, прекратить в определенной степени продажу несовершеннолетним любых подобных веществ в любом виде. Кроме этого, удалось объяснить родителям и педагогам, чем чревато употребление таких веществ. А те в свою очередь донесли это детям»,- сказала она.

Снюс – это вид табачного изделия, представляющий собой измельченный увлажненный табак, который помещают между губой и десной на 5–30 минут, и тот доставляет в организм никотин. Его главная опасность в том, что он содержит в себе «убийственную» дозу никотина.

В декабре 2019 года в Крыму было зарегистрировано пять случаев отравления подростков никотиносодержащей продукцией. А в начале 2020 года появилась информация о первой на территории России смерти ребенка после употребления таких веществ.

Тогда пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила, что ведомство предлагает дополнить региональный Кодекс об административных правонарушениях нормой об ответственности за нарушения порядка продажи различных видов снюсов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семейная пара в Крыму выращивала наркотический мак «для красоты». В Ленинском районе семейная пары выращивала на своем участке наркотический мак, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ФСБ заявили, что «перекрыли канал контрабанды наркотиков из Украины в Крым». Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.

В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака. В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».

Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма. Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.