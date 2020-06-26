Власть
«Это саботаж»: Аксенов хочет жестко наказывать чиновников за переписку
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов на очередном совещании по проблемам строительной отрасли подверг жесткой критике чиновников, которые занимаются излишней ведомственной перепиской и тем самым тормозят возведение важных объектов социальной инфраструктуры.
Поводом послужила проблема строительства подъездных дорог к двум детским садам в симферопольском микрорайоне «Крымская роза» в рамках федеральной целевой программы. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – декабрь 2020 года. При этом, по словам вице-премьера РК Евгения Кабанова, на данный момент нет понимания, когда будут построены дороги к ним.
В ходе совещания выяснилось, что решение вопроса затормозилось из-за долгой и, по словам главы республики Сергея Аксенова, ненужной переписки между министерством транспорта и администрацией Симферополя.
«Сколько времени вы возитесь?! Я говорил, что в течение трех дней проблема должна быть вынесена на мой уровень, если вы не в состоянии принять решение. В чем проблема? У кого застряли эти документы? Проведите служебное расследование, кто занимался перепиской. Всех наказать за саботаж. Зачем писали в администрацию Симферополя, если есть понимание, что у администрации свободных денег нет?!», – возмутился Аксенов.
Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов уточнил, что власти Симферополя разработали проектно-сметную документацию по строительству улично-дорожной сети микрорайона. Также имеется положительное заключение экспертизы. По его словам, администрация города готова строить эти подъездные дороги, если будет предоставлено соответствующее финансирование.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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«Это саботаж»: Аксенов хочет жестко наказывать чиновников за переписку
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