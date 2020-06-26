Автомобили продолжают рушить новые столбы в центре Севастополя

фото © Любовь Ильченко

Площадь Лазарева в последние 24 часа стала «горячей точкой».

Проезжая площадь Лазарева, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в фонарный столб рядом с «Русбургером», сообщили в социальных сетях севастопольцы поздним вечером 25 июня.

По информации источников в экстренных службах города, в происшествии водитель никак не пострадал, равно как и пешеходы. Ущерб был нанесен столбу и автомобилю.

В комментариях пользователи оценили прочность недавно установленного столба, в который врезался ночной ездок, – несмотря на довольно сильный удар, столб даже не наклонился.

К сожалению, не всем столбам так везет – 11 мая на улице Большая Морская светофор столкновения с автолюбителем все же не выдержал.

Эти сутки вообще были не самыми счастливыми для площади Лазарева. Через несколько часов после ночного инцидента на том же самом перекрестке из-за короткого замыкания остановился троллейбус. Из-за задымления пассажиров пришлось эвакуировать и вызывать МЧС для отключения аккумулятора и ликвидации угрозы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии мужчина оступился и упал в реку с высоты четырех метров. В Феодосии мужчина с высоты четырех метров упал в реку Байбуга, сообщает пресс-служба МЧС РК.

На Евпаторийском шоссе водитель насмерть сбил человека и скрылся. На трассе Симферополь-Евпатория водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Водитель впал в кому после ДТП на «Тавриде». 53-летний водитель за рулем Лады Гранты попал в двойное ДТП на трассе «Таврида».

В Крыму водитель загорелся вместе с автомобилем. В Бахчисарайском районе водитель не успел выбраться из загоревшегося автомобиля.