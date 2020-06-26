Происшествия
Автомобили продолжают рушить новые столбы в центре Севастополя
фото © Любовь Ильченко
Площадь Лазарева в последние 24 часа стала «горячей точкой».
Проезжая площадь Лазарева, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в фонарный столб рядом с «Русбургером», сообщили в социальных сетях севастопольцы поздним вечером 25 июня.
По информации источников в экстренных службах города, в происшествии водитель никак не пострадал, равно как и пешеходы. Ущерб был нанесен столбу и автомобилю.
В комментариях пользователи оценили прочность недавно установленного столба, в который врезался ночной ездок, – несмотря на довольно сильный удар, столб даже не наклонился.
К сожалению, не всем столбам так везет – 11 мая на улице Большая Морская светофор столкновения с автолюбителем все же не выдержал.
Эти сутки вообще были не самыми счастливыми для площади Лазарева. Через несколько часов после ночного инцидента на том же самом перекрестке из-за короткого замыкания остановился троллейбус. Из-за задымления пассажиров пришлось эвакуировать и вызывать МЧС для отключения аккумулятора и ликвидации угрозы.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии мужчина оступился и упал в реку с высоты четырех метров. В Феодосии мужчина с высоты четырех метров упал в реку Байбуга, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На Евпаторийском шоссе водитель насмерть сбил человека и скрылся. На трассе Симферополь-Евпатория водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.
Водитель впал в кому после ДТП на «Тавриде». 53-летний водитель за рулем Лады Гранты попал в двойное ДТП на трассе «Таврида».
В Крыму водитель загорелся вместе с автомобилем. В Бахчисарайском районе водитель не успел выбраться из загоревшегося автомобиля.
В отель экс-министра обороны Украины Лебедева пришла прокуратура
Надзорное ведомство выясняет, почему на пляж — общественное пространство — закрыт вход простым людям.
В Керчи сначала пригласили, а потом забыли забрать на парад 96-летнего ветерана видео
В Керчи сначала пригласили на военный парад в честь 75-летия победы 96-летнего ветерана и участницу Второй мировой войны Марию Михайлову, а затем «забыли» о ней.
Ресторатора из Севастополя, осужденного за убийство, выдадут Сербии
Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного в Крыму по запросу Интерпола, решено было выдать Сербии.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 июня
Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.