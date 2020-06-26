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Происшествия

Автомобили продолжают рушить новые столбы в центре Севастополя

Автомобили продолжают рушить новые столбы в центре Севастополя

фото © Любовь Ильченко

Площадь Лазарева в последние 24 часа стала «горячей точкой».

Проезжая площадь Лазарева, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в фонарный столб рядом с «Русбургером», сообщили в социальных сетях севастопольцы поздним вечером 25 июня.

По информации источников в экстренных службах города, в происшествии водитель никак не пострадал, равно как и пешеходы. Ущерб был нанесен столбу и автомобилю.

В комментариях пользователи оценили прочность недавно установленного столба, в который врезался ночной ездок, – несмотря на довольно сильный удар, столб даже не наклонился.

К сожалению, не всем столбам так везет – 11 мая на улице Большая Морская светофор столкновения с автолюбителем все же не выдержал.

Эти сутки вообще были не самыми счастливыми для площади Лазарева. Через несколько часов после ночного инцидента на том же самом перекрестке из-за короткого замыкания остановился троллейбус. Из-за задымления пассажиров пришлось эвакуировать и вызывать МЧС для отключения аккумулятора и ликвидации угрозы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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