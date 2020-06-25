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Власть

Зеленский направил в Раду законопроект об отмене ВНО для абитуриентов из Крыма

08:07 четверг, 25 июня 2020

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект об отмене внешнего независимого оценивания для абитуриентов из Крыма и неподконтрольных частей Донбасса.

На сайте Рады сообщается, что законопроект №3734 отмечен президентом Украины как неотложный.

Законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.

Ранее сообщалось, что изменения, инициированные Зеленским, будут предусматривать, что дети из Крыма и Донбасса смогут вступать в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания, а также будут возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас.

Глава Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова отмечала, что вступительная кампания 2020 года может стать провальной для абитуриентов из Крыма, это связано с ограничениями, введенными Россией и Украиной из-за распространения коронавирусной инфекции.​

Ранее в Минобразе Украины отмечали, что абитуриенты из Крыма и ОРДЛО смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации в условиях пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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