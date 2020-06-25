За удар ногой в лицо крымчанин приговорен к трем годам лишения свободы

Прокурор Балаклавского района доказал в суде вину ранее судимого местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Балаклавским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1990 года рождения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)

Государственное обвинение по делу поддержано прокурором района Сергеем Журавлевым.

Установлено, что в январе 2019 года злоумышленник, находясь на территории частного домовладения в г. Севастополе, действуя умышленно, нанес своему знакомому удар правой ногой в лицо, от чего мужчина потерял сознание и упал на землю. В результате потерпевший получил лицевую травму с осложнениями в виде оскольчатого перелома верхнечелюстной пазухи, переломом костей носа и скулы, которые отнесены к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью опасного для жизни человека.

Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Балаклавскому району.

В ходе расследования по делу в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласившись с позицией прокурора, с учетом всех обстоятельств по делу, рецидива преступления, суд приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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