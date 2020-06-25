За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек

За сутки из медучреждений Крыма с выздоровлением от коронавируса было выписано 5 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым заявил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.

— По Министерству здравоохранения Республики Крым с учетом 7 новых случаев коронавирусной инфекции в медицинских организациях продолжают лечение 181 человек. Выписано с выздоровлением с начала периода 434 человека, в том числе 5 за последние сутки, — сообщил Лясковский.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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