Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.6
воздух +24
море +23

Происшествия

Водитель впал в кому после ДТП на «Тавриде»

15:15 четверг, 25 июня 2020

53-летний водитель за рулем Лады Гранты попал в двойное ДТП на трассе «Таврида».

Из-за полученных травм мужчина впал в кому, сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Первое столкновение произошло, когда в Ладу врезался Daewoo Nexia, выехавший на встречную полосу. Как пояснили правоохранители, 33-летний водитель Daewoo не выбрал безопасное расстояние при обгоне, из-за чего и допустил лобовое ДТП.

После удара Лада потеряла управление и врезалась в Skoda Octavia, который двигался с ним в попутном направлении. В результате аварии водитель Лады был госпитализирован в состоянии комы и с многочисленными повреждениями.

Ранее, как сообщалось, произошло два ДТП с участием грузовых автомобилей. Первое случилось в районе села Урожайного, когда водитель «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего вылетел с трассы и перевернулся. Вторая авария произошла на Крымском мосту поздно вечером: при столкновении двух грузовиков серьезно пострадал один из водителей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На севере Крыма подтоплены дома. В Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Фура с содой разбилась на Крымском мосту. ДТП с участием грузового автомобиля, перевозящего соду, произошло на Крымской мосту.

В Севастополе мать забыла ребенка на улице. 5-летнюю девочку оставила без присмотра вечером на детской площадке 29-летняя женщина.

В Севастополе боец спас женщину, спасшую котенка. Стали известны детали истории про врезавшуюся в дерево женщину.

Власть
На совещании подчиненные вывели Аксенова из себя

На совещании подчиненные вывели Аксенова из себя

Не в силах сдержаться от чувства собственного бессилья, глава Крыма в сердцах бросил ручку на стол.

Власть
Киев обвинил живущего в Севастополе экс-министра в сдаче Крыма

Киев обвинил живущего в Севастополе экс-министра в сдаче Крыма

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против двух министров обороны времен президента Виктора Януковича – Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

Происшествия
На севере Крыма подтоплены дома

На севере Крыма подтоплены дома

В Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Коронавирус в Крыму
Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться

Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться

Состояние благодушия граждан от ослабления ограничений по коронавирусу опасно и может привести к новому витку заражения.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации