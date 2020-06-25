Водитель впал в кому после ДТП на «Тавриде»

53-летний водитель за рулем Лады Гранты попал в двойное ДТП на трассе «Таврида».

Из-за полученных травм мужчина впал в кому, сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Первое столкновение произошло, когда в Ладу врезался Daewoo Nexia, выехавший на встречную полосу. Как пояснили правоохранители, 33-летний водитель Daewoo не выбрал безопасное расстояние при обгоне, из-за чего и допустил лобовое ДТП.

После удара Лада потеряла управление и врезалась в Skoda Octavia, который двигался с ним в попутном направлении. В результате аварии водитель Лады был госпитализирован в состоянии комы и с многочисленными повреждениями.

Ранее, как сообщалось, произошло два ДТП с участием грузовых автомобилей. Первое случилось в районе села Урожайного, когда водитель «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего вылетел с трассы и перевернулся. Вторая авария произошла на Крымском мосту поздно вечером: при столкновении двух грузовиков серьезно пострадал один из водителей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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