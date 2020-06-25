В Севастополе мать забыла ребенка на улице

5-летнюю девочку оставила без присмотра вечером на детской площадке 29-летняя женщина.

Она отправилась домой и уснула там с годовалым сыном. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского УМВД.

Ночью женщина проснулась и обнаружила, что ее дочери нет. Она бросилась искать ребенка, но безуспешно. Утром следующего дня она обратилась в полицию.

Как выяснилось, девочка пыталась вернуться домой, но не смогла открыть входную дверь. Она пошла к соседям, которые приютили ее, а затем передали родственникам крепко спавшей женщины.

«К счастью, за время отсутствия ребенок не стал жертвой преступления и вернулся домой целым и невредимым», — отмечают в полиции.

В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщина взята на профилактический учет.

Напомним, инцидент с более тяжелыми последствиями для ребенка случился в Севастополе в понедельник, 22 июня: 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже в Инкермане.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Параде Победы в Севастополе танкист чуть не въехал в толпу. 24 июня во время Парада Победы в Крыму, а именно в Севастополе, главный танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.

Малыш выпал с пятого этажа в Севастополе. В Севастополе из окна 5-го этажа выпал 3-летний малыш. Сейчас он находится в 5-й городской больнице.

Две фуры жестко столкнулись на Крымском мосту: есть пострадавший. На Крымском мосту произошло ДТП с участием двух грузовиков, пострадал водитель одной из фур.

Водителя упавшего в канал в Крыму «КамАЗа» засыпало землей в кабине. В районе села Урожайное водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.