Происшествия
В Севастополе мать забыла ребенка на улице
5-летнюю девочку оставила без присмотра вечером на детской площадке 29-летняя женщина.
Она отправилась домой и уснула там с годовалым сыном. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского УМВД.
Ночью женщина проснулась и обнаружила, что ее дочери нет. Она бросилась искать ребенка, но безуспешно. Утром следующего дня она обратилась в полицию.
Как выяснилось, девочка пыталась вернуться домой, но не смогла открыть входную дверь. Она пошла к соседям, которые приютили ее, а затем передали родственникам крепко спавшей женщины.
«К счастью, за время отсутствия ребенок не стал жертвой преступления и вернулся домой целым и невредимым», — отмечают в полиции.
В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщина взята на профилактический учет.
Напомним, инцидент с более тяжелыми последствиями для ребенка случился в Севастополе в понедельник, 22 июня: 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже в Инкермане.
В тексте использованы материалы: Форпост
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