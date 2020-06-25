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Происшествия

В Севастополе мать забыла ребенка на улице

5-летнюю девочку оставила без присмотра вечером на детской площадке 29-летняя женщина.

Она отправилась домой и уснула там с годовалым сыном. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского УМВД.

Ночью женщина проснулась и обнаружила, что ее дочери нет. Она бросилась искать ребенка, но безуспешно. Утром следующего дня она обратилась в полицию.

Как выяснилось, девочка пыталась вернуться домой, но не смогла открыть входную дверь. Она пошла к соседям, которые приютили ее, а затем передали родственникам крепко спавшей женщины.

«К счастью, за время отсутствия ребенок не стал жертвой преступления и вернулся домой целым и невредимым», — отмечают в полиции.

В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщина взята на профилактический учет.

Напомним, инцидент с более тяжелыми последствиями для ребенка случился в Севастополе в понедельник, 22 июня: 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже в Инкермане.

В тексте использованы материалы: Форпост

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