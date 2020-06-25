Власть
В Севастополе будут судить продавцов токсичного алкоголя
Двое жителей Севастополя предстанут перед судом за производство и сбыт опасного алкоголя, замаскированного под элитную продукцию.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
«Установлено, что в 2019 году подельники организовали кустарное производство и сбыт спиртосодержащей продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья.
Поступающий из Краснодарского края этиловый спирт мужчины смешивали с водой и разливали в арендованных гаражах по грязным емкостям», – говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали в мае прошлого года. При обыске правоохранители нашли у них более 3,6 тысячи литров спирта, почти 2 тысячи литров готового суррогата, разлитого в бутылки известных брендов, а также акцизные марки и приспособления для фасовки.
Общая стоимость изъятого товара оценивается в три миллиона рублей.
Подпольные предприниматели пытались сбывать продукцию в различные развлекательные заведения Севастополя, поскольку ее цена была ниже рыночной, а также активно торговали в социальных сетях.
Согласно заключению эксперта, изъятая продукция содержит токсичные примеси, метиловый спирт, количественные показатели которого выше установленных. Ее прием опасен для здоровья и жизни потребителей.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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