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Власть

В Севастополе будут судить продавцов токсичного алкоголя

Двое жителей Севастополя предстанут перед судом за производство и сбыт опасного алкоголя, замаскированного под элитную продукцию.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что в 2019 году подельники организовали кустарное производство и сбыт спиртосодержащей продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья.

Поступающий из Краснодарского края этиловый спирт мужчины смешивали с водой и разливали в арендованных гаражах по грязным емкостям», – говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали в мае прошлого года. При обыске правоохранители нашли у них более 3,6 тысячи литров спирта, почти 2 тысячи литров готового суррогата, разлитого в бутылки известных брендов, а также акцизные марки и приспособления для фасовки.

Общая стоимость изъятого товара оценивается в три миллиона рублей.

Подпольные предприниматели пытались сбывать продукцию в различные развлекательные заведения Севастополя, поскольку ее цена была ниже рыночной, а также активно торговали в социальных сетях.

Согласно заключению эксперта, изъятая продукция содержит токсичные примеси, метиловый спирт, количественные показатели которого выше установленных. Ее прием опасен для здоровья и жизни потребителей.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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