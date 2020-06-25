В Севастополе боец спас женщину, спасшую котенка

Стали известны детали истории про врезавшуюся в дерево женщину.

Первую помощь жительнице Севастополя, врезавшейся в дерево из-за объезда котенка, оказал младший сержант моторизированного полка Росгвардии Алексей Таранченко, случайно оказавшийся на месте происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как сообщалось ранее, женщина спешила за лекарствами для начинающего задыхаться мужа.

«Две минуты от дома: впереди машины и не разгонишься, куча свидетелей, а котенок, превращенный в отбивную, снился бы всю жизнь... За секунду приняла решение — и вот», — рассказывала тогда она.

В машине женщина была одна, в результате столкновения получила тяжелую травму головы и потеряла сознание. Из поврежденного авто ее вытащил росгвардеец, который, как рассказали в ведомстве, возвращался с обеденного перерыва.

Молодой человек привел женщину в чувство, вызвал скорую и передал пострадавшую медикам.

«Врач поблагодарил росгвардейца за своевременные действия, которые помогли стабилизировать состояние женщины-водителя», — отметили в Росгвардии.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Малыш выпал с пятого этажа в Севастополе. В Севастополе из окна 5-го этажа выпал 3-летний малыш. Сейчас он находится в 5-й городской больнице.

Две фуры жестко столкнулись на Крымском мосту: есть пострадавший. На Крымском мосту произошло ДТП с участием двух грузовиков, пострадал водитель одной из фур.

Водителя упавшего в канал в Крыму «КамАЗа» засыпало землей в кабине. В районе села Урожайное водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Крымские утопающие: на полуострове ливни смывают села и людей. Грозы и ливни, которые бушуют в Крыму вторую неделю, создают немало проблем местным жителям. Обильные осадки затапливают села, оставляют людей без коммуникаций и создают условия для дорожно-транспортных происшествий.