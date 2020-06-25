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Происшествия

В Севастополе боец спас женщину, спасшую котенка

Стали известны детали истории про врезавшуюся в дерево женщину.

Первую помощь жительнице Севастополя, врезавшейся в дерево из-за объезда котенка, оказал младший сержант моторизированного полка Росгвардии Алексей Таранченко, случайно оказавшийся на месте происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как сообщалось ранее, женщина спешила за лекарствами для начинающего задыхаться мужа.

«Две минуты от дома: впереди машины и не разгонишься, куча свидетелей, а котенок, превращенный в отбивную, снился бы всю жизнь... За секунду приняла решение — и вот», — рассказывала тогда она.

В машине женщина была одна, в результате столкновения получила тяжелую травму головы и потеряла сознание. Из поврежденного авто ее вытащил росгвардеец, который, как рассказали в ведомстве, возвращался с обеденного перерыва.

Молодой человек привел женщину в чувство, вызвал скорую и передал пострадавшую медикам.

«Врач поблагодарил росгвардейца за своевременные действия, которые помогли стабилизировать состояние женщины-водителя», — отметили в Росгвардии.

В тексте использованы материалы: Форпост

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