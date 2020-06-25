В Крыму водитель загорелся вместе с автомобилем

В Бахчисарайском районе водитель не успел выбраться из загоревшегося автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Вызов на пульт дежурного поступил в 10:40 утра. Очевидцы сообщили, что рядом с линией электропередач в селе Песчаном загорелся автомобиль. Приехавшие на место спасатели увидели, что автомобиль Лада Ларгус горит на обочине, при этом огонь распространился уже на сухую траву.

«К сожалению, есть пострадавший. Водитель с многочисленными ожогами доставлен в участковую больницу села Вилино», - сообщил глава МЧС республики Сергей Шахов.

На ликвидацию возгорания у пожарных ушло 20 минут. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. При тушении в салоне автомобиля был обнаружен бытовой газовый баллон.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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