В Крыму станут раздавать косметику за пустые пластиковые баночки

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В Крыму после непродолжительного перерыва возобновят экологическую акцию по сбору пластиковой упаковки от косметики.

Об этом со ссылкой на гендиректора АО «Комбинат «Крымская роза» Ивана Гладуна сообщает пресс-служба предприятия. Отмечено, что пустые чистые баночки можно будет обменять на косметику бренда в фирменных магазинах комбината.

В сообщении говорится, что первый после снятия части ограничении, введенных в связи с пандемией COVID-19 сбор пластика пройдет в субботу 27 июня в фирменных магазинах «Крымской розы» в ТЦ «Меганом» и «Южная галерея» в Симферополе. Пустые чистые баночки можно будет обменять с 10 до 21 часа на косметику бренда. Планируется, что такие акции, которые, прежде всего, показывают заботу «Крымской розы» об экологии региона, станут проводится регулярно: в последнюю субботу каждого месяца.

«Мы берем на себя ответственность за тот пластик, в котором выпускаем нашу продукцию, - отмечает гендиректор АО «Комбинат «Крымская роза» Иван Гладун. - Мы хотим, чтобы наш край был чистым, а люди задумались о том, что происходит с той упаковкой, которую они выбрасывают. Пластик накапливается и загрязняет окружающую среду».

Кроме того, по инициативе компании в Крыму проводится целый ряд мероприятий по сохранению природного разнообразия и экосистемы полуострова.

Напомним, в сентябре прошлого года стартовали ежемесячные экодни по сбору пластиковых упаковок от косметических средств разных брендов. Тогда крымчане сдали более двух тысяч пластиковых баночек и тюбиков от косметики.

По словам Ивана Гладуна, вся принятая пластиковая упаковка будет подвержена вторичной переработке. Так, в прошлом году «Крымская роза» заключила несколько партнерских соглашений с предприятиями, которые занимаются переработкой пластика, изготавливая из него объекты городской инфраструктуры: скамейки, урны, контейнеры для мусора.

Подробнее об обмене постой тары на косметику известного крымского бренда можно узнать на официальных страницах «Крымской розы» в соцсетях.

ДЛЯ СПРАВКИ: Акционерное общество «Комбинат «Крымская роза» - это косметическая компания, производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму. Компания с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур. Сегодня «Крымская роза» - визитная карточка полуострова. Нынешнему руководству удалось не просто сохранить производство, но и выйти на новый уровень. В 2020 году «Крымская роза» отмечает свое 90-летие.

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