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Коронавирус в Крыму

В Крыму скончался еще один пациент с COVID

12:24 четверг, 25 июня 2020

В Республике Крым за прошедшие сутки скончался еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID в регионе сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Умер пациент, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 с развившимся острым нарушением кровообращения, предварительно не связанным с COVID», - пояснил он.

Еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, все – в Симферопольской больнице.

«Двое находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких и один на неинвазивной ИВЛ. Восемь человек находятся на кислородной поддержке. Кроме того, 121 пациент средней степени тяжести, 49 пациентов в удовлетворительном состоянии», - перечислил Лясковский.

В тяжелом состоянии находятся еще 14 пациентов с внебольничной пневмонией. Всего с таким диагнозом в республике госпитализировано 196 человек.

В целом в Республике Крым под медицинским наблюдением находится 3424 человека, из них 2232 человека – под динамическим наблюдением на дому, 291 – в стационаре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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