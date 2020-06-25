Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Правила посещения музеев в Крыму: маски, дистанция и дезинфекция ● Еще плюс 7: новые случаи заражения коронавирусом в Крыму ● Есть невозможно: крымчанка рассказала о «качестве» еды в обсерваторе ● Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться ● Закрытое окно и рабочий кондиционер повышают риск заболеть коронавирусом
В Крыму скончался еще один пациент с COVID
В Республике Крым за прошедшие сутки скончался еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID в регионе сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
«Умер пациент, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 с развившимся острым нарушением кровообращения, предварительно не связанным с COVID», - пояснил он.
Еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, все – в Симферопольской больнице.
«Двое находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких и один на неинвазивной ИВЛ. Восемь человек находятся на кислородной поддержке. Кроме того, 121 пациент средней степени тяжести, 49 пациентов в удовлетворительном состоянии», - перечислил Лясковский.
В тяжелом состоянии находятся еще 14 пациентов с внебольничной пневмонией. Всего с таким диагнозом в республике госпитализировано 196 человек.
В целом в Республике Крым под медицинским наблюдением находится 3424 человека, из них 2232 человека – под динамическим наблюдением на дому, 291 – в стационаре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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