Коронавирус в Крыму
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В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря
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Власти Крыма с 1 июля снимут ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, а также детским лагерям с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии нового коронавируса.
Об этом сообщила руководитель аппарата Совета министров республики Ольга Дугаренко.
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире крымскотатарского телеканала «Миллет» рассказал, что ожидает полное восстановление экономики республики до конца 2021 года при условии, что с 1 июля возобновится работа театров и кинотеатров, а также откроется полноценный курортный сезон при достаточном турпотоке на полуостров.
«С 1 июля разрешена деятельность, которая ранее была приостановлена. Это деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, в области демонстрации кинофильмов, санаторно-курортных организаций, творческая, в области искусства, спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная. Все организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых с 1 июля будет запущена, обязаны подать уведомление либо обязательства , в которых взять на себя обязательства по соблюдению всех правил, установленных Роспотребнадзором», - сказала Дугаренко, уточнив, что соответствующие изменения уже внесены в указ главы Крыма, текст документа будет опубликован во вторник.
По словам руководителя аппарата, по-прежнему все прибывающие из-за рубежа в Крым будут обязаны проходить карантин в обсерваторе. Также будут запрещены выезды детских групп за пределы полуострова и массовые мероприятия, за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе. До 1 августа также приостановлена деятельность хостелов, организация конференций и выставок.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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